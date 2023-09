En résidence secondaire : cette soirée électro qui s’installe comme le rendez-vous phare des Eurocks

« Nous avons ce rôle important, de créer des moments comme celui-ci avec un côté spectaculaire », relate Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes de Belfort. Ce samedi 30 septembre, la soirée électro En résidence secondaire revient dans la grande halle à Sermamagny. « Après un sondage que nous avons envoyé suite à l’édition de l’année dernière, nous avons eu un taux de réponse important et de très bons retours qui nous font dire que ça plaît beaucoup », expose Hervé Casteran, responsable de la communication. À la veille de ce nouveau rendez-vous phare, les techniciens sont concentrés à parfaire les derniers détails. Cela fait presque deux semaines que le chantier a commencé.

Là où l’année dernière, beaucoup de choses étaient encore dans la phase de test, cette année, les différents paramètres sont bien rodés. La sonorisation, pour commencer. Les effets lumières et vidéos, différents de l’année dernière pour ne pas lasser les festivaliers qui sont déjà venus. La gestion des flux et des lieux de passage. Ou encore l’optimisation des espaces. « L’année dernière, l’espace extérieur n’était pas assez grand », explique Hervé Casteran. Il a été agrandi, avec plus de places assises notamment. « Avec le beau temps, on sait que les gens vont avoir envie de se mettre dehors », complète-t-il.