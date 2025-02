Dub Inc, Biga*Ranx, Soviet Suprem et Flavia Coelho annoncés à Rencontres et Racines

Depuis plus de trente ans, Rencontres & Racines rayonne au sein du parc Japy, proposant concerts, ateliers et animations dans un esprit de fête et de découverte. Cette année, le festival mise sur des artistes qui ont marqué son histoire. Dub Inc, Biga*Ranx, Soviet Suprem et Flavia Coelho seront de retour pour enflammer la scène. Parmi les retrouvailles marquantes, Tiken Jah Fakoly, dont la prestation avait été annulée l’an dernier, sera également présent.

Les organisateurs promettent aussi un espace aux artistes émergents. Simone Ringer, Dinaa, billie, Jô et Ben PLG sont autant de talents à suivre. Le festival accueillera également le Saïan Supa Crew et Triptik, figures du patrimoine hip-hop, ainsi que Shantel, représentant incontournable des musiques balkaniques. Amadou & Mariam feront leurs premiers pas sur la scène de Rencontres & Racines, tandis que le projet Tambour Tambour, imaginé par Barcella, apportera une touche d’originalité. Comme chaque année, la scène locale sera mise en avant avec une douzaine d’artistes issus de la région.

Découvrez toute la programmation :