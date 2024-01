Doubs : ces relayeurs porteront la flamme olympique dans sept villes, dont Montbéliard

Second relayeur, Fabrice Guy : spécialiste français du combiné nordique, sacré champion olympique lors des Jeux olympiques d’hiver de 1992 à Albertville. Il sera relayeur à Chaux-Neuve.

On retrouvera également Françoise Streit, de l’association Action Philippe Streit, qui travaille sur l’inclusion des personnes porteuses de handicap. Ou encore Mylène Dote, lieutenante chez les pompiers, l’une des trois femmes chefs d’un centre de secours du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS). Guillaume Pétrequin, lauréat des Chemins de l’Honneur 2022, distiques par un acte de bravoure, une action solidaire et bénévole, fera partie de l’aventure. Ainsi que Joey Cachet, distingué pour son parcours de vie difficile et sa mention très bien au baccalauréat.