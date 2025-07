Des podcasts à découvrir en TER cet été autour du patrimoine de Franche-Comté

Lorsque le train démarre, un rayon de soleil perce timidement les nuages gris et blancs s’amoncelant dans le ciel. Le temps de quelques manipulations sur le téléphone, le train prend de la vitesse et le premier podcast se lance dans mon casque. Les instructions d’un GPS et une musique groove des années 1980 retentissent. Derrière la fenêtre, les toits comtois aux tuiles rouges défilent. Après seulement quelques minutes d’écoute, un phénomène curieux s’opère. Les frontières entre ma réalité physique et visuelle et la réalité sonore du podcast se brouillent et je me surprends à me projeter sur la route au volant d’une Peugeot 205.

Au bout de vingt minutes de ce road-trip sonore, le deuxième podcast s’enchaîne. Des cloches de vaches tintent et me voilà projetée au milieu d’une étable, en compagnie de la famille Devillers et de deux concurrentes à un concours agricole, Rayonnante et Raisonnée. Une histoire qui tombe à point nommé puisque, passé la gare de Montbéliard, les pâturages apparaissent. Des troupeaux y paissent. Vaches blanches, vaches marron et blanc, étalons et juments comtoises… Ces aperçus de vie agricole s’harmonisent avec le récit dans mes oreilles.