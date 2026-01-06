Des fèves aux couleurs des Eurockéennes pour la pâtisserie Mantey

Pour la galette des rois 2026, la pâtisserie Mantey crée des fèves collectors aux couleurs des Eurockéennes. Le maître pâtissier-chocolatier, Florent Mantey, l’assure. « J’ai toujours voulu faire des fèves de collection qu’on ne les trouve pas ailleurs ». Au total, 4 000 fèves à l’effigie des Eurockéennes seront disponibles dans la boutique Mantey à Belfort et dans la maison-mère à Valdoie.

Au départ, le maître pâtissier-chocolatier avait imaginé une fève avec l’affiche des Eurockéennes. Une année, une affiche. « C’était un peu compliqué au niveau du visuel, mais Frédéric Adam [responsable des partenariats des Eurockéennes] a eu une bonne idée », se remémore Florent Mantey. Après un an de travail et de réflexions, les fèves représentent sous la forme de personnages, le visage d’artistes déjà venus au festival. Pour cette année 2026, six artistes ou duos sont mis à l’honneur : David Bowie, BigFlo & Oli, Stromae, Amy Winehouse, les Daft Punk et Orelsan.

« C’est une série limitée. Gardez-les parce qu’après ça peut valoir très cher », prévient le maître pâtissier-chocolatier. Les pièces en porcelaine ont été fabriquées par l’entreprise Prime de Faverney, en Haute-Saône.