Des fèves aux couleurs des Eurockéennes pour la pâtisserie Mantey

Pour la galette des rois 2026, la pâtisserie Mantey crée des fèves collectors aux couleurs des Eurockéennes. Le maître pâtissier-chocolatier, Florent Mantey, l’assure. « J’ai toujours voulu faire des fèves de collection qu’on ne les trouve pas ailleurs ». Au total, 4 000 fèves à l’effigie des Eurockéennes seront disponibles dans la boutique Mantey à Belfort et dans la maison-mère à Valdoie.
Au départ, le maître pâtissier-chocolatier avait imaginé une fève avec l’affiche des Eurockéennes. Une année, une affiche. « C’était un peu compliqué au niveau du visuel, mais Frédéric Adam [responsable des partenariats des Eurockéennes] a eu une bonne idée », se remémore Florent Mantey. Après un an de travail et de réflexions, les fèves représentent sous la forme de personnages, le visage d’artistes déjà venus au festival. Pour cette année 2026, six artistes ou duos sont mis à l’honneur : David Bowie, BigFlo & Oli, Stromae, Amy Winehouse, les Daft Punk et Orelsan.
« C’est une série limitée. Gardez-les parce qu’après ça peut valoir très cher », prévient le maître pâtissier-chocolatier. Les pièces en porcelaine ont été fabriquées par l’entreprise Prime de Faverney, en Haute-Saône.
Des galettes des rois pour poursuivre les partenariats des Eurockéennes
Partenaire du festival depuis 15 ans, pour Florent Mantey, ces fèves étaient une suite logique. « Il n’y a pas beaucoup d’artisans avec des métiers de bouche. Et pour moi, ça me tenait à cœur d’être toujours partenaire », explique-t-il. En tant qu’artisan, il souligne également l’importance de soutenir un événement se déroulant sur le Territoire du Belfort.
C’est aussi le choix des 150 autres entreprises du territoire partenaires du festival. « La première motivation des entreprises, c’est d’être associées à la vie culturelle locale », confirme Frédéric Adam, responsable du pôle partenariat des Eurockéennes.
30 000 billets des Eurockéennes déjà vendus
En novembre dernier, le festival dévoilait les 26 premiers artistes (lire notre article) présents pour l’édition 2026. En tête d’affiche des noms comme Aya Nakamura, Offspring, Orelsan ou encore Pulp avaient déjà été annoncés. « Vous allez encore entendre parler des Eurockéennes dans les prochaines semaines », confie Frédéric Adam.
Depuis l’ouverture mi-novembre de sa billetterie, le festival comptabilise 30 000 billets vendus, notamment en période de Noël. « On est dans une dynamique positive. Pour l’instant, tous les signaux sont au vert », développe le responsable du pôle partenariat. Il reste encore des billets disponibles dans toutes les catégories de la billetterie.