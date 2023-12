David Guetta, Lenny Kravitz, Bigflo & Oli, Kaaris et Black Pumas au programme des Eurocks 2024

« 2023 a été l’année du retour en grand. 2024 sera une édition plus grande encore », déclare Matthieu Pigasse, président des Eurockéennes. « Nous avons voulu rendre cette programmation la plus éclectique possible », complète Jean-Paul Roland, directeur du festival. David Guetta a été annoncé, ce jeudi 14 décembre, comme l’artiste phare de la programmation, tête d’affiche de la journée du dimanche, désormais destinée à un seul artiste. « Pourquoi lui ? Et bien pourquoi pas », s’amuse Jean-Paul Roland. Après Daft Punk en 1996 et 2006, Dj Snake en 2017, le parisien complète les têtes d’affiche électro passées par le festival. « Ce sera son seul festival français cette année », détaille Kem Lalot, le programmateur. 2 000 festivaliers seront maquillés sous le chapiteau des Eurockéennes « pour une performance XXL ».

Côté rock, Sum 41 jouera le samedi 6 juillet. Ce sera leur premier passage aux Eurockéennes. « Il s’agit de leur grand retour et de leur dernière tournée », détaille Kem Lalot. Deux « légendes du rock » seront également présentes : The Breeders et Pretenders. Tout comme Dropkick Murphys (punk) et Idles (rock), attendu après avoir « déjà retourné les Eurockéennes ».