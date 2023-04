Bifrost déterre la hache de guerre à la Necronomi’Con !

Le stand grouille déjà de monde. Les participants ont la chance de profiter des précieux conseils de celui qui sait manier parfaitement plus de trente armes comme le Tomahawk ou le Bo shuriken. Son collègue et ami Thomas Bruguier tient le stand pour son entreprise nommée Dremmwel, souvent associée à Bifrost. Toujours en immersion au sein de l’époque médiévale et du fantastique, Thomas Bruguier installe et vend bijoux et accessoires. “C’est une passion depuis que j’ai 15 ans. Je baigne dans l’histoire médiévale depuis tout petit et j’en ai fait mon métier. Je veux mettre en avant des cultures passées et souvent oubliées.”

Le jeune homme, chignon tiré, porte une armure en cuire. Avant, il fabriquait costumes et bijoux lui-même grâce à une formation spécialisée dans la maîtrise du cuir. Avec l’expansion de son entreprise, Thomas décide de léguer cette tâche à des artisans. Il reçoit des cornes à boire du Danemark, des casques médiévaux ou grecques d’Allemagne et de France. Des casques médiévaux au pistolet de cow-boy, l’authenticité est au rendez-vous sur le stand Dremmwel. “L’idée de l’entreprise m’est venue lorsque j’ai intégré l’association mercenaire du temps il y a quelques années” , explique-t-il. L’association réunit une équipe d’une cinquantaine de “combattants et personnages civils”, afin de produire des reconstitutions historiques multi-époques et des spectacles culturels, selon leur site web officiel. “En dehors de cette association, on fait aussi des combats chorégraphiés et on participe à des fêtes médiévales”, témoigne Thomas Burguier. Lui aussi s’entraîne au lancer de hache et participe, en tant que comédien, à des grands jeux romains aux arènes de Nice.

Leur objectif pour l’année prochaine reste d’ouvrir un bar pour le lancer de hache, toujours dans l’esprit médiéval. “Comme une taverne à l’ancienne”, sourit John Huynh.