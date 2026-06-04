Bibliothèque Léon-Deubel : les collections enrichies par un don

Une trentaine d’ouvrages ont rejoint les collections de la bibliothèque Léon-Deubel de Belfort. Le poète Patrick Beurard-Valdoye et l’artiste Isabelle Vorle ont effectué une donation symbolique à l’établissement. Un don comprenant des documents exclusifs.

Dans le lot : des livres d’artistes produits en tirages limités avec des matériaux et techniques variés comme le bambou, la gravure et l’impression au plomb. Le public pourra avoir accès à cette collection sur demande ou lors de prochaines expositions (lire notre article).