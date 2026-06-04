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Bibliothèque Léon-Deubel : les collections enrichies par un don

Une partie de l'exposition « Palette des mots : quand les couleurs racontent »
Une trentaine d'oeuvre est donnée par le duo d'artistes. | ©Ville de Belfort

Le duo d’artistes Patrick Beurard-Valdoye et Isabelle Vorle font un don d’une trentaine d'œuvres à la bibliothèque belfortaine Léon-Deubel.

Une trentaine d’ouvrages ont rejoint les collections de la bibliothèque Léon-Deubel de Belfort. Le poète Patrick Beurard-Valdoye et l’artiste Isabelle Vorle ont effectué une donation symbolique à l’établissement. Un don comprenant des documents exclusifs. 

Dans le lot : des livres d’artistes produits en tirages limités avec des matériaux et techniques variés comme le bambou, la gravure et l’impression au plomb. Le public pourra avoir accès à cette collection sur demande ou lors de prochaines expositions (lire notre article).

Un retour aux racines terrifortaines

« Offrir nos œuvres ici, c’est les confier à un lieu vivant, ouvert à tous, et laisser des traces pour de futurs chercheurs », confie Patrick Beurard-Valdoye. Ce n’est pas la première fois que le duo d’artistes et la bibliothèque belfortaine tissent des liens. Le poète et la peintre avaient été exposés notamment lors du Printemps des poètes avec l’exposition « Palette de mots : quand les couleurs racontent ». 

Un attachement d’autant plus présent pour Patrick Beurard-Valdoye qui est originaire de Valdoie. Il a modifié son nom de famille en hommage à ses racines terrifortaines, dès la parution de son premier livre. Isabelle Vorle, également cinéaste, a rencontré le Terrifortain en 1988 à Vienne. Le duo d’artistes a vu naître des ouvrages mêlant peinture, écriture et évasion.

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