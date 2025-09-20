Belfort: le nouveau musée d’art espéré pour l’été 2026

Les 1000 m² du nouveau musée d’art de Belfort – donation Jardot sont sortis de terre, rue de Mulhouse, mais il faudra attendre encore environ un an pour que le public puisse le découvrir. Le 17 mars 2022, le conseil municipal de Belfort a validé un projet architectural d’extension. La première pierre a été posée le 27 octobre 2023. On annonçait alors vingt mois de travaux. L’inauguration devrait en fait avoir lieu durant l’été 2026, soit en juin, soit en septembre.

Le maire de Belfort, Damien Meslot, a tenu à faire une visite du chantier ce vendredi 19 septembre, pour en montrer l’avancement. Le bâtiment à façade verte (pour mieux se fondre à la végétation du square Lechten qu’il jouxte) se dresse désormais à quelques mètres de la Donation Maurice-Jardot dont le bâtiment, selon le souhait des donateurs, doit demeurer intact. Afin de respecter ce souhait, le nouvel espace muséal et le bâtiment de la donation sont reliés par un souterrain d’une trentaine de mètres, qui sera également un lieu d’exposition de photographies. En surface, la continuité végétale sera également assurée entre les deux bâtiments.