Belfort: le nouveau musée d’art espéré pour l’été 2026

Les 1000 m² du nouveau musée d’art de Belfort – donation Jardot sont sortis de terre, rue de Mulhouse, mais il faudra attendre encore environ un an pour que le public puisse le découvrir. Le 17 mars 2022, le conseil municipal de Belfort a validé un projet architectural d’extension. La première pierre a été posée le 27 octobre 2023. On annonçait alors vingt mois de travaux. L’inauguration devrait en fait avoir lieu durant l’été 2026, soit en juin, soit en septembre.
Le maire de Belfort, Damien Meslot, a tenu à faire une visite du chantier ce vendredi 19 septembre, pour en montrer l’avancement. Le bâtiment à façade verte (pour mieux se fondre à la végétation du square Lechten qu’il jouxte) se dresse désormais à quelques mètres de la Donation Maurice-Jardot dont le bâtiment, selon le souhait des donateurs, doit demeurer intact. Afin de respecter ce souhait, le nouvel espace muséal et le bâtiment de la donation sont reliés par un souterrain d’une trentaine de mètres, qui sera également un lieu d’exposition de photographies. En surface, la continuité végétale sera également assurée entre les deux bâtiments.
Une salle suspendue au milieu de la salle d’expos permanentes
Avant même que la façade et le mur ne soient construits, les équipements de géothermie et de régulation de l’air ont été installés dans le sous-sol. 18 sondes de géothermie descendent à 230 mètres de profondeur sous le bâtiment et une impressionnante centrale de traitement de l’air est installée en sous-sol qui contrôlera la température et l’hygrométrie à l’intérieur du musée. La régulation sera assurée automatiquement en fonction des mesures effectuées sur l’air récupéré dans le bâtiment (l’air sera constamment extrait et insufflé pour assurer une bonne régulation). La stabilité de la température et de l’hygrométrie sont des conditions indispensables à la bonne conservation des œuvres.
Par exemple, l’équipement doit pouvoir réagir à l’arrivée, en période de forte de chaleur, d’un car de 60 touristes : cette situation est connue pour faire monter instantanément la température et l’humidité dans un bâtiment. Ces conditions de stabilité de l’air sont non seulement une garantie de bonne conservation des œuvres dont la Ville est propriétaire, mais aussi un élément incontournable des cahiers des charges de prêt d’œuvres par d’autres musées.
Tous les volumes du futur musée sont désormais construits et en cours d’aménagement : l’accueil dont le mobilier en bois a été dessiné par l’architecte des lieux, Adelfo Scaranello, de Besançon ; la « rotule », espace circulaire qui distribue l’accès aux deux salles d’exposition, aux locaux administratifs et à la salle pédagogique, ainsi qu’au souterrain qui conduit au bâtiment de la Donation Maurice-Jardot.
Les deux salles, d’un peu moins de 400 m², accueilleront l’une les expositions temporaires, l’autre les expositions permanentes.
Environ 250 œuvres exposées
La salle d’expositions permanentes proposera un espace original, baptisé « le cube ». Il s’agit d’une structure en bois suspendue à la charpente, destiné à accueillir pendant trois mois des œuvres issues des collections belfortaines. Il s’agira d’œuvres souvent plus fragiles, qui seront ainsi à l’abri de la lumière extérieure.
Toutes les œuvres de la Ville ne peuvent en effet pas être exposées en même temps. Environ 250 œuvres seront exposées simultanément, alors que le fonds belfortain compte environ 6 900 œuvres pour les beaux-arts et 190 œuvres pour la Donation Maurice-Jardot (sans compter les quelque 10 700 objets historiques destinés à être exposées au musée du château).
Plus qu’une extension de la Donation Maurice-Jardot, ce nouveau bâtiment sera donc le nouveau musée d’art de Belfort. Le maire escompte ainsi plus de lisibilité pour les touristes, qui étaient dirigés vers la Tour 41 et vers la Donation Maurice-Jardot, donc sur deux sites différents concernant les beaux-arts. Il espère également un meilleur accueil pour les écoles, grâce notamment à la salle pédagogique.