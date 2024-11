Besançon : cachée depuis un siècle, la correspondance érotique de Courbet ressurgit

“Chère Putain (…), tu sais que je donnerais je ne sais quoi en ce moment pour sucer ton c…, mordre tes poils dorés, ta motte et dévorer tes grands tétons pointus”, écrit Courbet, avant un passage encore plus torride. Mathilde n’est pas en reste. “J’aurai mon c… tout prêt à recevoir les sensations qu’il te plaira lui faire éprouver”, lui répond-elle. A cette époque, le peintre se trouve à Ornans, sa ville natale située à 15 km de Besançon, et elle à Paris.

Ces lettres ont probablement été confiées vers 1905 à la bibliothèque par les héritiers du Dr Blondon, exécuteur testamentaire de Courbet, qui ne s’est jamais marié et dont l’unique fils est mort jeune. Consigne avait été donnée de ne pas les rendre publiques en raison de leur caractère sulfureux. Le secret s’est transmis de conservateur en conservateur, jusqu’à être oublié.

“Ce sont les seules lettres référencées et connues de Courbet au contenu érotique”, souligne Henry Ferreira-Lopez, directeur des bibliothèques municipales de Besançon. On y lit “beaucoup de sensibilité et (sa) conception très moderne des relations entre hommes et femmes”, selon lui. Pour la maire de Besançon, Anne Vignot, plus d’un siècle après la rédaction des missives, le temps du secret est révolu. “Ces lettres ont disparu depuis 135 ans. Il nous était impossible de garder secrète une telle découverte”, qui apporte “un aperçu intime et fascinant sur la psychologie de Courbet à cette période compliquée de sa vie”.