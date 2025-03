Bensançon : la correspondance érotique du peintre Courbet dévoilée

Les missives mises sous verre retracent la naissance, la vie et la fin de cette relation intense, riche en fantasmes et purement épistolaire, les deux amants ne s’étant finalement jamais rencontrés. De petites loupes sont mises à disposition des adultes pour déchiffrer les passages les plus osés, habilement dissimulés par les scénographes.

En 1872, c’est Mathilde Carly de Svazzema qui contacte initialement le peintre, puis l’appâte au fil des courriers. Il répond très vite à l’intrigante inconnue, lui demande de se décrire et d’envoyer son portrait. Réfugié dans sa ville natale d’Ornans (nord-est), à 15 km de Besançon, le chantre du réalisme traverse alors une période difficile.

Tout juste libéré après avoir été emprisonné pour son rôle durant la Commune de Paris, il est menacé de devoir restaurer à ses frais la colonne Vendôme, accusé d’avoir appelé à sa destruction. Il peine à peindre. Quinquagénaire, il se sent vieux, malade, sans avenir. « Il est très seul, Mathilde lui sert de soutien moral », analyse le bibliothécaire Pierre-Emmanuel Guilleray. Le peintre quinquagénaire se livre et détaille ses fantasmes les plus crus. Il nourrit une « obsession pour le sexe féminin, et pour celui de Mathilde », confie-t-il.