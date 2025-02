Belfort : voici comment bénéficier d’un chéquier culturel de 30 euros

Nommée « Check Culture », cette aide financière de 30 euros est destinée aux jeunes Belfortains de 18 à 25 ans inclus. Deux conditions pour en bénéficier : être dans la bonne tranche d’âge et habiter Belfort. Pour l’obtenir, il faut remplir un formulaire sur le site de la Ville de Belfort en joignant les pièces nécessaires (justificatif d’identité et justificatif de domicile de moins de trois mois). Une fois validée, un courriel sera envoyé avec le numéro du chéquier attribué. Rendez-vous ensuite en mairie muni d’une pièce d’identité et de ce numéro.

Sous forme de six coupons de 5 euros utilisable jusqu’au 31 décembre 2025, il sera possible de l’utiliser dans 24 structures culturelles, tels que le théâtre, les cinémas, les librairies ou encore le conservatoire.