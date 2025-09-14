Belfort : tout ce qu’il faut savoir sur le festival Conte & Compagnies

Si certains rendez-vous s’adressent au jeune public, à partir de 3 ans, d’autres spectacles ont une portée plus adulte. Le festival s’ouvrira à Belfort le 18 septembre avec Frontales, concert énergique du groupe Des Fourmis dans les mains. Le lendemain, Beaucourt accueillera Bricologie, où le musicien Nicolas Bras invente des instruments à partir d’objets recyclés. Le 23 septembre, Châtenois-les-Forges proposera La Soupe aux histoires, spectacle familial mêlant contes, musique et participation du public.

À Bavilliers, le même jour, La Nostalgie des blattes dressera un portrait grinçant de deux vieilles femmes en marge d’un monde aseptisé. Giromagny accueillera ensuite Dans ma bulle, théâtre visuel et corporel pensé pour les tout-petits, avant que Valdoie ne propose Par toi-même, une relecture dansée et dessinée du Petit Chaperon rouge. Le festival se conclura le 27 septembre à Foussemagne avec Rapiécée, récit sensible sur les souvenirs de l’enfance.