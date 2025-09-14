Belfort : tout ce qu’il faut savoir sur le festival Conte & Compagnies

Dix jours pour irriguer le Territoire de Belfort
Du 18 au 27 septembre, le festival Conte & Compagnies revient pour sa 26e édition. ll fera étape dans sept communes du Territoire de Belfort : Bavilliers, Beaucourt, Belfort, Châtenois-les-Forges, Foussemagne, Giromagny et Valdoie. Au total, douze représentations, dont trois scolaires, seront proposées gratuitement. Danse, théâtre, conte et musique s’inviteront dans les foyers, centres culturels et espaces de proximité.
Une édition placée sous le signe du “soi”
Chaque année, Conte & Compagnies choisit une thématique qui guide la programmation. En 2025, le fil rouge s’intitule « le soi ». Les spectacles s’intéressent à ce que nous devenons, à la mémoire et à la reconstruction intime. Ce choix s’incarne dans des formes variées : théâtre sensible, récits intimes, danse ou encore créations musicales. La vice-présidente en charge de la culture, Anaïs Monnier Von Aesch, rappelle que le festival vise à « rendre la culture accessible à tous » tout en ouvrant des espaces de réflexion et de dialogue autour de thématiques universelles.
Une programmation pour petits et grands
Si certains rendez-vous s’adressent au jeune public, à partir de 3 ans, d’autres spectacles ont une portée plus adulte. Le festival s’ouvrira à Belfort le 18 septembre avec Frontales, concert énergique du groupe Des Fourmis dans les mains. Le lendemain, Beaucourt accueillera Bricologie, où le musicien Nicolas Bras invente des instruments à partir d’objets recyclés. Le 23 septembre, Châtenois-les-Forges proposera La Soupe aux histoires, spectacle familial mêlant contes, musique et participation du public.
À Bavilliers, le même jour, La Nostalgie des blattes dressera un portrait grinçant de deux vieilles femmes en marge d’un monde aseptisé. Giromagny accueillera ensuite Dans ma bulle, théâtre visuel et corporel pensé pour les tout-petits, avant que Valdoie ne propose Par toi-même, une relecture dansée et dessinée du Petit Chaperon rouge. Le festival se conclura le 27 septembre à Foussemagne avec Rapiécée, récit sensible sur les souvenirs de l’enfance.
Des artistes d’ici et d’ailleurs
Le festival met à l’honneur deux compagnies régionales, dont une issue du Territoire de Belfort, tout en accueillant des artistes venus d’autres horizons. Une manière de donner une place aux créations locales tout en les confrontant à d’autres univers artistiques.
Un rendez-vous qui se prolonge toute l’année
Depuis 2023, Conte & Compagnies ne se limite plus à dix jours de spectacles. Il s’inscrit désormais dans une véritable saison culturelle qui se déploie dans tout le Territoire, grâce à un partenariat avec les bibliothèques, les structures locales et les grands événements comme les Flâneries d’été ou les animations du Malsaucy. Ce maillage permet d’offrir, tout au long de l’année, des représentations gratuites et accessibles. Le lancement de la prochaine saison aura lieu les 30 et 31 janvier 2026.
Infos pratiques :
Toutes les représentations sont gratuites, sur réservation. Programme complet et inscriptions ici.