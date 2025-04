Belfort : tout ce qu’il faut savoir sur Belflorissimo

C’est la 41e édition de Belflorissimo. L’événement a été créé en 1983 ; il lance les festivités du printemps à Belfort. Le rendez-vous met à l’honneur la nature, les fleurs, le savoir-faire artisanal et les produits du terroir. Le marché s’étend sur 1 200 m2, place Corbis, autour du théâtre Granit, à Belfort. Des animations familiales sont au programme et la ville se pare de ses plus beaux atours, grâce à l’installation de massifs floraux dans tout le centre-ville.