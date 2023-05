3 chiffres à connaître sur Belflorissimo

Le nombre de commerçants et d’artisans qui seront présent du 5 au 8 mai, à Belfort, pour cette 39e édition de Belflorissimo, organisé par la Ville de Belfort et l’association du marché aux fleurs. Depuis quelques jours, le centre-ville fleurit, sur le thème du Canada, et se pare de ses plus beaux atours, lançant les festivités prochaines de la cité du Lion : le Fimu, les Eurockéennes et, cette année, le Tour de France, le 22 juillet.