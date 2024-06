Belfort : sous couvert d’insalubrité, destruction massive de livres à la bibliothèque

De son côté, Damien Meslot, maire Les Républicains (LR) de Belfort, conteste la destruction des 35 000 documents. « Tous les ans, il est censé y avoir un désherbage au sein de la bibliothèque. Mais depuis dix ans, il n’a pas eu lieu », indique-t-il, pour justifier le volume. Le désherbage est un processus qui consiste à renouveler l’espace de réserve en supprimant, par exemple, les revues qui ne sont plus d’actualité. Et le maire se veut rassurant. Comme cette tâche n’a pas été effectuée depuis 10 ans, « une commission de trois salariés de la bibliothèque est mise en place ». Elle a pour objectif d’étudier les 35 000 documents afin de déterminer lesquels garder ou non. « Dans ceux que nous ne pouvons pas garder, il y a une partie qui sera jetée. Mais il y en a aussi que l’on pourra vendre ou donner », précise Damien Meslot.

Concernant cette commission d’études, Chantal est plus dubitative. Elle conteste les propos tenus par le maire. Selon cette dernière, des binômes d’employés, venus de tous les services de la bibliothèque, ont été mis en place afin de procéder au désherbage. Pour l’employée, ils sont poussés à jeter un maximum de documents. « On nous demande d’évacuer le plus rapidement, le plus de documents possibles » s’exaspère Chantal. « Le maire déclare que c’est une petite partie qui va être jetée, mais en réalité cela représente beaucoup de documents. » Une note interne, consultée par Le Trois, confirme également l’ampleur de l’opération. « Une grande partie sera vouée à la destruction », peut-on lire.

Le groupe d’opposition désapprouve l’ampleur, mais conteste également la légalité de l’opération. La destruction se fait « en dehors de tout cadre légal », déplore le communiqué du groupe d’opposition. Il fait référence notamment à la loi n° 2021-1717 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique. Selon eux, le conseil municipal doit valider l’acquisition, mais aussi la suppression des livres et donc valider les désherbages. « Or, aucune politique documentaire formalisée n’existe à la Ville de Belfort », dénonce le groupe d’opposition. Dans des documents internes consultés par Le Trois, l’opération en cours est bien nommée comme un « désherbage ». Interrogé à ce sujet, Damien Meslot assure qu’il est inutile de réunir le conseil municipal afin de mettre en place une politique documentaire. « Pour l’instant, les 35 000 documents sont en étude », conclut-il.

C’est une tout autre réalité décrite par plusieurs témoins de la bibliothèque. « J’ai vu des caisses de documents, en sous-sol, destinés à partir à la déchetterie. J’ai également vu des périodiques dans les bennes de la déchetterie », confirme une organisation syndicale. Selon cette dernière, des agents de la déchetterie ont confirmé le dépôt de documents. Dans la note citée précédemment, on peut également lire que « l’évacuation sera faite en interne » et que « les agents techniques ont l’autorisation de faire des trajets quotidiens à la déchèterie. »