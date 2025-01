Belfort : Séraphin Ahouti, une plume pour prévenir la délinquance

L’ouvrage aborde plusieurs problématiques, comme le football. « Souvent, dans les quartiers, les jeunes veulent devenir des Mbappé. Et quand ils n’y arrivent pas, ils abandonnent tout. Je veux leur dire, à travers ce livre, qu’il existe d’autres voies. » Il parle également des différences sociales et de la mixité dans les couples, pour montrer que « cela est possible et que la mixité n’est pas un crime ». L’auteur s’inspire de son parcours personnel aux Glacis, des histoires de personnes qu’il a rencontrées à Belfort, et le personnage principal partage de nombreuses similitudes avec lui.

Au-delà de son livre, Séraphin Ahouti souhaite, en 2025, concentrer ses activités professionnelles sur des ateliers d’écriture destinés aux plus jeunes. « Ce sont eux que l’on peut encore conseiller et aider. Ils sont vulnérables. Et dans les quartiers, les mineurs sont les plus exposés et recherchés, car ils n’encourent pas les mêmes peines », explique-t-il. Il travaille à Besançon avec des établissements de placement éducatif et d’insertion, mais aimerait revenir à Belfort, son premier amour, pour développer ce type d’activités auprès des adolescents. « Si le livre et les ateliers peuvent permettre à certains de quitter le mauvais chemin, tant mieux. »

Avec ces jeunes, il organise notamment des ateliers de rap. Pour lui, c’est un outil de communication efficace. « Les jeunes sont plus aptes à s’exprimer via la musique. Cela permet de les accrocher et de transmettre des messages clairs. Le rap a toujours été une musique de revendication, et j’aime l’utiliser avec eux. »

Il souhaite également écrire de nouveaux livres. « Je passe mon temps à écrire. C’est ma passion. Mes notes de téléphone sont remplies de textes regroupant mes réflexions. » Une suite à son livre ? Peut-être pas. Mais il veut continuer à explorer les thématiques liées à la prévention de la délinquance. « Sans être moralisateur, je veux juste aider et sensibiliser différemment sur ces questions », conclut-il.