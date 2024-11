Bethoncourt : du théâtre pour dénoncer les discriminations et le harcèlement

L’association montbéliardaise Alif organise, ce jeudi 21 novembre, une représentation de la pièce de théâtre « C’est comme ça », de Myriam Zwingel et Dan Gutman. Une pièce qui aborde le harcèlement et les discriminations, des fléaux qui nuisent au dialogue interculturel et au vivre ensemble, deux valeurs que portent l’association.