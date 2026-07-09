Belfort : l’extension du musée d’art moderne prend forme

Sur la gauche de la rotule se situe l’espace d’exposition temporaire. Une pièce peinte en intégralité en blanc pour une raison : « ne pas distraire le visiteur lorsqu’il regarde une oeuvre. » Le mobilier a également été pensé pour pouvoir être modulable afin de s’adapter aux différentes expositions. Une porte, au fond de la salle, permet de relier la pièce à l’atelier. Permettant ainsi de faciliter les déplacements des œuvres.

En repassant par la rotule, les visiteurs peuvent accéder à l’espace d’exposition permanent. La pièce permettra de mettre en avant des artistes locaux mais aussi d’envergure internationale passant du XVIe au XXe siècle. Pour l’instant la salle est vide, les voix y forment un écho. « Nous sommes dans le clou du musée », assure Karine Faisandier en désignant une salle dans la pièce. Et pour cause, au centre de la grande salle se trouve le cabinet d’art graphique. Petite subtilité, cette pièce ne touche pas le sol. Elle donne l’impression de flotter. « Le cabinet est accroché à la charpente », dévoile Karine Faisandier. Les visiteurs pourront y retrouver des dessins et gravures.

Dans une autre pièce du l’extension, une salle de médiation. C’était une volonté de la Ville, amener les plus jeunes dans le musée. Les classes pourront venir s’installer et découvrir le musée de manière ludique.

L’extension est bien évidemment reliée à la donation Maurice-Jardot. Un souterrain permet de passer du nouveau à l’ancien bâtiment. Cet espace, plus sombre, permettra de mettre en avant les collections de photographies du musée.