Belfort : le skate-park va être agrandi derrière le stade Serzian

879 m2 seront ajoutés à la surface actuelle du skate-park de Belfort, situé derrière le stade Serzian a annoncé la municipalité ce vendredi. L’objectif est de « rendre le site plus confortable avec l’installation de gradins ombragés, de tables de pique-nique et d’un cheminement piéton », a indiqué Damien Meslot, maire Les Républicains de Belfort, sur Facebook. « Des toilettes seront également louées et installées à proximité pour la saison estivale et nous aménagerons un point d’eau en façade du gymnase Roger-Serzian », a-t-il ajouté.

Les travaux, programmés de l’été à l’automne, s’élèvent à 329 008 euros HT. Le skate-park sera toujours accessible pendant la durée des travaux.