Belfort : le cimetière juif, un lieu d’histoire soutenu par la Fondation du Patrimoine

Les quatre parcours imaginés par Nadia Hoffnung ont pour thème l’art et l’histoire, la vie juive, la société civile (maires, députés, industriels, philanthrope) et les combattants, résistants et victimes civiles de conflits. Une table d’accueil sera installée à l’entrée du cimetière les quatre parcours seront ponctués de cartels (sortes de panneaux explicatifs) qui donneront des informations historiques sur les tombes remarquables et les personnes qui y reposent. Ultérieurement, des QR codes seront ajoutés, qui permettront d’accéder à ces informations sur son smartphone.

« C’est un moyen de découvrir l’histoire de la ville », explique Laurent Hoffnung. Les textes seront finalisés en avril, afin que les cartels puissent être commandés en juin et être installés à partir de septembre. Laurent Hoffnung espère une première réception en octobre et la finalisation de l’ensemble du projet en 2027.

L’oratoire à l’entrée du cimetière doit également être rénové. Sa toiture a été fortement endommagée par la grêle et des infiltrations d’eau ont dégradé plafond et murs. Le coût total du projet s’élève à 550 000 euros ; il est pour l’instant financé à hauteur de 50 %.

Le cimetière juif de Belfort est un espace privé. Il ne bénéficie donc pas de l’entretien de la commune, comme les cimetières de Brasse et de Bellevue qui sont des cimetières municipaux. Son entretien est donc à la charge de la communauté juive de Belfort, qui comprend de moins de membres à Belfort.