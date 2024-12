Des archives aux témoignages : Nadia Hofnung documente l’Histoire des déportés juifs du nord Franche-Comté

Pour arriver à cet ouvrage, il lui a fallu quatre années. Les découvertes ont été nombreuses. Elle a notamment retracé un fait qui n’était pas documenté : l’arrestation de 18 personnes en février 1942, ensuite déportées. « Une historienne m’avait fait état de cela, mais elle parlait de 11 personnes. » Pour y parvenir, elle a étudié les noms des personnes déportées dans le convoi n°1 ligne par ligne et les plaques commémoratives, ligne par ligne également, pour les comparer. « C’était une rafle de représailles dû à des attentats contre les Allemands », explique-t-elle.

Elle réussit aussi à prouver que plusieurs hommes « qui n’étaient pas éligibles aux rafles » ont été tout de même déportés, notamment des lycéens. « Cela m’a permis de montrer qu’il n’y avait pas que des étrangers et des apatrides qui étaient déportés lors des premiers convois ,mais aussi des Français. »

Elle découvre aussi que le chef de la Gestapo, à Montbéliard, s’est déplacé lui-même pour arrêter les trois dernières femmes juives de Delle. « Dans un rapport, je lisais qu’elles avaient été arrêté par le gros Carl et son chien. J’ai travaillé pour découvrir qu’en fait, les jeunes femmes faisaient passer du courrier au prisonnier de guerre. C’est pour cela qu’il s’est déplacé en personne. »

Des découvertes historiques, elle n’a pas terminé d’en faire. « Mon but a été d’être la plus juste possible. Parfois, on peut avoir la facilité de romancer, d’aller trop vite dans les interprétations. Il faut s’imposer d’être dans une recherche de crédibilité », expose Nadia Hofnung. « Le but de tout ça reste de laisser un trace », souffle-t-elle.

Elle veut désormais axer son travail sur l’année 1943 et 1944, mais également sur un troisième destiné aux juifs Belges et Hollandais. Des communautés arrivées en Franche-Comté pour passer en Suisse mais qui ont été arrêtées avant cela.