Belfort : la fan zone des JO rassemble déjà plus de 10 000 visiteurs

Le soleil brûle ce jeudi 8 août. En ce début d’après-midi, une file s’allonge pour participer à une course d’athlétisme, derrière le théâtre Grrranit. Plus loin, une jeune fille cligne d’un oeil, tend son arc. Pile ! Dans la cible. Encore plus loin, un mur bleu gonflable de plusieurs mètres accueille les escaladeurs les plus téméraires.

Depuis le 26 juillet, début des Jeux olympiques, la ville de Belfort accueille une immense fan zone de 6 000 m2, nommée « Club 2024 » (le nom donné à toutes les fans zone en France). Chaque jour, ce sont plus de 800 personnes qui s’y rendent. Que ce soit pour des activités l’après-midi, siroter une bière en fin de journée, ou regarder dans les transats l’une des nombreuses épreuves depuis l’écran géant installé par la ville de Belfort.

À l’oeuvre toute la journée pour s’assurer de la bonne tenue des programmes, Corentin Renaudot, chargé de mission au Comité départemental olympique et sportif du Territoire de Belfort (Cdos). C’est lui qui s’est chargé que la zone voit le jour, depuis décembre. En recrutant pas moins de 80 bénévoles, ce qui n’a pas été une mince affaire. Puis en recrutant les clubs, les associations, qui se chargent, aux côtés du Cdos et de la Ville, de faire vivre ce village olympique.