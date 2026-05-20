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Belfort : comment se rendre au Fimu ?

La scène de l'Arsenal au Fimu de Belfort, sous les yeux du Lion de Belfort.
La scène de l'Arsenal au Fimu de Belfort, sous les yeux du Lion de Belfort. | @Le Trois - P.-Y.R.

Du 21 au 24 mai, Belfort accueille la 39e édition du Festival international de musique (Fimu). Pour venir sereinement à l’événement, plusieurs solutions existent.

Venir en train

Il est possible de se rendre au Festival international de musique (Fimu) depuis Paris grâce à la Gare de l’Est et Paris gare de Lyon. Une fois arrivés à la gare TGV Belfort-Montbéliard, les voyageurs doivent prendre la ligne Optymo n°3 pour arriver au centre-ville de Belfort (lire notre article). 

Il est aussi possible de venir depuis l’ensemble des gares de Bourgogne-Franche-Comté via les trains Mobigo. Pendant la période du festival, la Région Bourgogne-Franche-Comté et SNCF Voyageurs proposent des tarifs attractifs. Des réductions sont appliquées sur les billets en provenance et à destination de la gare de Belfort. Pour les adultes, le billet aller-retour coûte entre 6 et 26 euros selon la gare de départ. Pour les enfants de 4 à 12 ans, l’aller-retour revient à 2 euros. Le transport est gratuit pour les moins de 4 ans. Les billets sont en vente exclusivement sur le site internet TER Bourgogne-Franche-Comté. 

Venir en bus

À l’occasion du Fimu, Optymo met en place des navettes gratuites en bus. Les festivaliers pourront prendre cette navette depuis le parking relais Techn’hom toutes les 30 minutes. Ce bus va de l’arrêt « 3 Chênes », vers « Clémenceau ». 

Venir à vélo

Pour les festivaliers qui viennent à vélo, deux parkings situés sont mis à disposition à proximité du site : Marché Fréry et Square du Souvenir. Ces derniers sont gratuits et sécurisés. À noter qu’il est possible de louer des vélos électriques 24h/24 et 7j/7. 300 vélos sont répartis sur les 31 stations Optymo. À noter que différentes pistes cyclables relient le centre-ville de Belfort avec les communes aux alentours.

Venir en voiture

Les automobilistes venant de l’autoroute A36 devront prendre la sortie « Belfort Centre » ou « Glacis du Château ». Il est conseillé de se garer au parking Techn’hom, d’où partent des navettes gratuites. Le stationnement reste possible dans le secteur Est de la vieille ville, notamment autour du parking du Rosemont et de la rue de la Grande Fontaine. D’autres parkings autour du festival seront libres : parking de la Cité des Associations, parking de l’EPIDE, parking Bauer, parking Rouget-de-Lisle.

Le plan de la 39e édition du festival international de musique à Belfort.
16 scènes sont implantées dans le centre-ville de Belfort. | ©Fimu

Circulation interdite pendant le festival

  • le jeudi 21 mai de 19 h à minuit, sur les secteurs place d’Armes, place de la République et Arsenal ;
  • le vendredi 22 mai de 16 h à 3 h, sur les secteurs place d’Armes, place de la République, Arsenal et Carnot ;
  • les samedi 23 et dimanche 24 mai, de 10 h à 3 h, sur les secteurs place d’Armes, place de la République, Arsenal et Révolution, et de 12 h à 3 h pour le secteur Carnot.

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