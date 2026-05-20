Belfort : comment se rendre au Fimu ?

Il est possible de se rendre au Festival international de musique (Fimu) depuis Paris grâce à la Gare de l’Est et Paris gare de Lyon. Une fois arrivés à la gare TGV Belfort-Montbéliard, les voyageurs doivent prendre la ligne Optymo n°3 pour arriver au centre-ville de Belfort (lire notre article).

Il est aussi possible de venir depuis l’ensemble des gares de Bourgogne-Franche-Comté via les trains Mobigo. Pendant la période du festival, la Région Bourgogne-Franche-Comté et SNCF Voyageurs proposent des tarifs attractifs. Des réductions sont appliquées sur les billets en provenance et à destination de la gare de Belfort. Pour les adultes, le billet aller-retour coûte entre 6 et 26 euros selon la gare de départ. Pour les enfants de 4 à 12 ans, l’aller-retour revient à 2 euros. Le transport est gratuit pour les moins de 4 ans. Les billets sont en vente exclusivement sur le site internet TER Bourgogne-Franche-Comté.