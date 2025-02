Bavans : l’escape game « la sentinelle » revient au fort du Mont-Bart

Le chef d’état-major des armées, le Dellois Thierry Burkhard, était à Belfort ce vendredi 14 février. Il a remis la croix de la valeur militaire au 35e régiment d’infanterie. Et souligné l’importance des liens entre les différentes unités de l’armée. Entre l’active et la réserve. Entre l’univers civil et l’univers militaire. Pour faire face.