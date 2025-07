Avoir 25 ans aux Eurockéennes

« Je prends les places directement quand elles sortent. Depuis trois années d’affilée que je viens, je ne m’en lasse pas. » En ce vendredi soir 4 juillet, deuxième jour des Eurocks, Cindy Alamichelle fête son début de vacances. Accompagnée de plusieurs amis, cette enseignante en maternelle depuis trois ans a du mal à réaliser à quelle vitesse le temps est passé depuis sa majorité. « À 25 ans, on est adulte mais pas trop. Ça va trop vite. On a le permis, on cligne des yeux et on est adulte. » Etre présente au festival est d’autant plus important pour elle qu’elle a vu deux ans de sa vie être volés par le Covid. « Ce sont des années qui ne se rattrapent pas » regrette-elle amer.