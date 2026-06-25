PUB

Audincourt : Rencontres & Racines maintenu, la bière limitée, l’alcool fort interdit

Le festival Rencontres & Racines 2020 est annulé, dans le cadre de la crise liée au nouveau coronavirus.
Le festival d'Audincourt Rencontres & Racines a été créé en 1990. | ©JL-Demesy
Alerte

Le festival Rencontres & Racines, organisé vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin, est maintenu, malgré l'alerte rouge canicule, annonce la mairie d'Audincourt. Un dispositif exceptionnel est mis en place. L'alcool fort est interdit et la bière limitée.

Alors que de nombreux événements sont annulés (événements sportifs, spectacles pyrotechniques, feux de la Saint-Jean), le festival Rencontres & Racines, organisés ces vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin, est maintenu. La 35e édition accueille Alpha Blondy, Stephan Eicher, Gaël Faye, Les Ogres de Barback & La Rue Ketanou ou encore Mariam, Ky-Mani Marley et Lilly Wood and the prick

Le festival est ouvert « avec un renforcement massif des dispositifs de prévention, d’hydratation, de rafraîchissement et de secours », informe la mairie d’Audincourt, qui rappelle que le site a la chance de se dérouler le long du Doubs et dans un parc ombragé. L’objectif : « Permettre à Rencontres et Racines de se tenir dans les meilleures conditions de sécurité pour le public, les bénévoles, les artistes et l’ensemble des équipes mobilisées. »

Des mesures exceptionnelles sont prises :

  • Multiplication des points d’eau sur le site ;
  • Distribution gratuite d’eau ;
  • Gourdes vides autorisées à l’entrée ;
  • Brigade mobile de brumisation ;
  • Espaces de rafraîchissement supplémentaires pendant toute la durée du festival.
  • Distribution de chapeaux et application de crème solaire

Pas d'alcool fort, la bière limitée à Rencontres & Racines

À l’inverse, des mesures de préventions ont été prises. Il y a une interdiction de vente d’alcool fort, on limite la vente de bière à 25 cl par commande et par personne, on renforce l’offre de boissons non alcoolisées, on déploie « une brigade de “déssoifeurs” chargée d’inciter les festivaliers à boire de l’eau et à adopter les bons réflexes ». La salle de la Filature, de 1 000 m2 est rafraïchie, pour propose un espace de repli, au frais.

Ve,dredi, les horaires sont inchangés et le samedi, le premier concert ne débute qu’à 18 h  30. Le dimanche, « décalage des concerts scène B d’1/2h et 1er concert scène A à 17h15 » et « report de la Chorale du Moloco et du conservatoire ».

Pour les campeur, un chapiteau rafraïchi de 300 m2 est installé et 16 points d’eau potable sont proposés. « An accès au site du festival dès 10h [est aussi proposé] pour profiter des espaces ombragés et rafraîchis pendant les heures les plus chaudes », détaille le communiqué de la mairie.

La mairie de recommander, enfin : « Hydratez-vous, protégez-vous du soleil, privilégiez l’eau et soyez attentifs aux plus fragiles. »

Nos derniers articles

Christophe Beck est au studio en enregistrement

Ici Belfort-Montbéliard revient sur l’affaire Nasica avec un podcast

Ici Belfort-Montbéliard présente deux podcasts sur l’affaire Nasica, qui a bouleversé Belfort en 2010. Le journaliste Christophe Beck retrace l’enquête et le procès au travers d’un récit sorti ce mardi 23 juin.
,
Les cerises supportent mal la chaleur excessive et le manque d'eau. A Fougerolles, la récolte de 2026 est en péril.

Haute-Saône : branle-bas de combat pour sauver la récolte de cerises

Sous l'effet de la canicule et du manque d'eau, la peau des cerises de Fougerolle se ratatine. Les producteurs récoltent en urgence.
Entrée du musée de la Résistance et de la déportation à Besançon.

Besançon : recrudescence de salut nazis au musée de la Résistance

Une recrudescence "inquiétante" d'incidents a été constatée au Musée de la Résistance de Besançon, où 10 visiteurs ont effectué un salut nazi depuis le début de l'année, contre 5 sur toute l'année 2025, a-t-on appris mercredi auprès de la municipalité et du parquet.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

PUB

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

99 Appartements6 Immeubles58 Maisons8 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC