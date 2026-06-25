Audincourt : Rencontres & Racines maintenu, la bière limitée, l’alcool fort interdit

Alors que de nombreux événements sont annulés (événements sportifs, spectacles pyrotechniques, feux de la Saint-Jean), le festival Rencontres & Racines, organisés ces vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin, est maintenu. La 35e édition accueille Alpha Blondy, Stephan Eicher, Gaël Faye, Les Ogres de Barback & La Rue Ketanou ou encore Mariam, Ky-Mani Marley et Lilly Wood and the prick
Le festival est ouvert « avec un renforcement massif des dispositifs de prévention, d’hydratation, de rafraîchissement et de secours », informe la mairie d’Audincourt, qui rappelle que le site a la chance de se dérouler le long du Doubs et dans un parc ombragé. L’objectif : « Permettre à Rencontres et Racines de se tenir dans les meilleures conditions de sécurité pour le public, les bénévoles, les artistes et l’ensemble des équipes mobilisées. »
Des mesures exceptionnelles sont prises :
- Multiplication des points d’eau sur le site ;
- Distribution gratuite d’eau ;
- Gourdes vides autorisées à l’entrée ;
- Brigade mobile de brumisation ;
- Espaces de rafraîchissement supplémentaires pendant toute la durée du festival.
- Distribution de chapeaux et application de crème solaire
Pas d'alcool fort, la bière limitée à Rencontres & Racines
À l’inverse, des mesures de préventions ont été prises. Il y a une interdiction de vente d’alcool fort, on limite la vente de bière à 25 cl par commande et par personne, on renforce l’offre de boissons non alcoolisées, on déploie « une brigade de “déssoifeurs” chargée d’inciter les festivaliers à boire de l’eau et à adopter les bons réflexes ». La salle de la Filature, de 1 000 m2 est rafraïchie, pour propose un espace de repli, au frais.
Ve,dredi, les horaires sont inchangés et le samedi, le premier concert ne débute qu’à 18 h 30. Le dimanche, « décalage des concerts scène B d’1/2h et 1er concert scène A à 17h15 » et « report de la Chorale du Moloco et du conservatoire ».
Pour les campeur, un chapiteau rafraïchi de 300 m2 est installé et 16 points d’eau potable sont proposés. « An accès au site du festival dès 10h [est aussi proposé] pour profiter des espaces ombragés et rafraîchis pendant les heures les plus chaudes », détaille le communiqué de la mairie.
La mairie de recommander, enfin : « Hydratez-vous, protégez-vous du soleil, privilégiez l’eau et soyez attentifs aux plus fragiles. »