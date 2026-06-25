Audincourt : Rencontres & Racines maintenu, la bière limitée, l’alcool fort interdit

Alors que de nombreux événements sont annulés (événements sportifs, spectacles pyrotechniques, feux de la Saint-Jean), le festival Rencontres & Racines, organisés ces vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin, est maintenu. La 35e édition accueille Alpha Blondy, Stephan Eicher, Gaël Faye, Les Ogres de Barback & La Rue Ketanou ou encore Mariam, Ky-Mani Marley et Lilly Wood and the prick

Le festival est ouvert « avec un renforcement massif des dispositifs de prévention, d’hydratation, de rafraîchissement et de secours », informe la mairie d’Audincourt, qui rappelle que le site a la chance de se dérouler le long du Doubs et dans un parc ombragé. L’objectif : « Permettre à Rencontres et Racines de se tenir dans les meilleures conditions de sécurité pour le public, les bénévoles, les artistes et l’ensemble des équipes mobilisées. »

Des mesures exceptionnelles sont prises :