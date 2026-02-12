Alpha Blondy, Stephan Eicher et Gaël Faye à Rencontres & Racines

Le festival Rencontres & Racines 2020 est annulé, dans le cadre de la crise liée au nouveau coronavirus.
La 35e édition du festival Rencontres & Racines se tient du 26 au 28 juin. | ©JL-Demesy
Le festival Rencontres & Racines se tient du 26 au 28 juin, à Audincourt. La 35e édition accueille Alpha Blondy, Stephan Eicher, Gaël Faye, Les Ogres de Barback & La Rue Ketanou ou encore Mariam, Ky-Mani Marley et Lilly Wood and the prick ont annoncé les organisateurs, ce jeudi 12 février.

Rencontres & Racines est un festival de promesses. « C’est un peu (…) préparer une fête avec des amis », résume Mathieu Sabarly, le programmateur, dans son édito de l’édition 2026. « Et comme dans toutes les bandes de copains, chacun a son univers, son caractère, son esthétique, continue le programmateur, en filant sa métaphore. Il y a les nouveaux que l’on découvre et ceux dont on sait que l’on sera toujours ravis de les recevoir. Il y a ceux qui viennent d’à côté et ceux qui viennent du bout du monde et que l’on retrouve comme si on s’était quitté la veille. »

Autour de cette « table », il invite cette année le mythique Alpha Blondy, l’une des plus grandes figures du Reggae. Plus de 40 ans de carrière et 15 albums rappelle le programmateur. Autre tête d’affiche : la poésie de l’écrivain-chanteur Gaël Faye. Stephan Eicher va proposer, lui, plus de quatre décennies de voyage aux festivaliers entre pop rock, variété française et musique électronique.

Ky-Mani Marley et Lilly Wood and the prick

Les Ogres de Barback & La Rue Ketanou s’associent pour une tournée commune. Quelque chose que les deux groupes n’avaient jamais fait, mais qui fait justement tellement sens. L’idée prend aux détours de 10 concerts à l’hiver 2025. Suffisant pour se lancer dans une tournée de festivals à l’été 2025. Et de décider de remettre le couvert en 2026, dont un arrêt à Audincourt. Le pied ! où l’on profitera de musique qui ont émaillé les 25 dernières années.

Autre figure qui s’arrête dans le Doubs : Mariam. Mariam, qui viendra seule. Sûrement toujours endeuillée par la disparition d’Amadou, le 4 avril 2025. Il était inséparable. Sur scène, elle continue de le faire vivre. On retrouvera aussi sur l’une des scènes du parc Japy Ky-Mani Marley, fils de Bob Marley. L’héritier, icône du reggae, aime aussi teinter sa musique d’influences hip-hop. La pop française de Lilly Wood and the prick viendra aussi enlacer le public du festival. Une quarantaine de groupes se produiront sur les scène du parc Japy.

La solidarité, ADN de Rencontres & Racines

Un festival dont l’accessibilité est toujours un leitmotiv : 25 euros la journée, 40 euros le pass trois jours. « Plus qu’un tarif, c’est une promesse : celle d’un festival qui appartient à tout le monde », insiste le festival dans sa communication.

En 2025, 42 400 ont participé au festival Rencontres & Racines, pendant trois jours. Des festivaliers qui pourront toujours aller à la rencontre d’associations solidaires, véritable ADN du festival. En 2025, les associations ont récolté 350 000 euros pour financer leurs différents projets.

Un nouveau camping

Le festival Rencontres & Racines propose un nouveau camping pour cette 35e édition. Il change de site et s’agrandit ; les véhicules aménagés pourront y stationner. Il est à moins de 30 minutes à pied et à 10 minutes en navette du parc Japy. Il propose : douches ; toilettes ; petite restauration ; café ; croissants… Et il sera animé par Didjier Corrèze.

