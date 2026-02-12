Alpha Blondy, Stephan Eicher et Gaël Faye à Rencontres & Racines

Rencontres & Racines est un festival de promesses. « C’est un peu (…) préparer une fête avec des amis », résume Mathieu Sabarly, le programmateur, dans son édito de l’édition 2026. « Et comme dans toutes les bandes de copains, chacun a son univers, son caractère, son esthétique, continue le programmateur, en filant sa métaphore. Il y a les nouveaux que l’on découvre et ceux dont on sait que l’on sera toujours ravis de les recevoir. Il y a ceux qui viennent d’à côté et ceux qui viennent du bout du monde et que l’on retrouve comme si on s’était quitté la veille. »

Autour de cette « table », il invite cette année le mythique Alpha Blondy, l’une des plus grandes figures du Reggae. Plus de 40 ans de carrière et 15 albums rappelle le programmateur. Autre tête d’affiche : la poésie de l’écrivain-chanteur Gaël Faye. Stephan Eicher va proposer, lui, plus de quatre décennies de voyage aux festivaliers entre pop rock, variété française et musique électronique.