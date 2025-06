Rencontres & Racines : tout ce qu’il faut savoir avant de venir au festival

Des contrôles de sécurité seront effectuées aux entrées du festival.

Des stands de prévention seront situées sur le site : CAARUD ENTR’ACTES, pour des actions de prévention et d’information adaptées aux festivaliers ; SAFER, pour la lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels en milieux festifs ; ASFODER et A fleur de peau, pour la distribution de chapeaux et crème solaire pour se protéger des UV et des risques de cancer de la peau.

Le festival s’engage aussi à lutter contre touten forme de discrimination, via la campagne « Ici c’est cool ». Des affiches à ce sujet seront visibles sur le site.

Des protections auditives, préservatifs et éthylotests seront également à disposition des festivaliers.