Au Japon, Saype dessine 4 fresques pour poursuivre sa chaine humaine

Une quarantaine d’étapes sont au programme de cette fabuleuse fresque humaine, Beyond walls. Des fresques éphémères, réalisées avec de la peinture biodégradable, pour un lien indéfectible. Après des étapes en Europe, en Afrique, en Amérique latine, voici Saype en Asie et au Japon (retrouvez tous nos articles), pour cette 17e étape. « L’immense chaine humaine relie pour la première fois l’Extrême-Orient, à quelques jours du sommet du G7 à Hiroshima », indique l’artiste dans la présentation de cette nouvelle étape

Au pays du soleil Levant, il a réalisé quatre fresques, à Okinawa, Tokyo, Fuji et Nagazaki. « Quatre fresques pour une étape majeure, dans un pays profondément marqué par l’histoire, et qui sait mieux qu’aucun autre le prix de la guerre et la valeur de la paix », analyse-t-il. « Alors que les derniers témoins des drames du siècle dernier sont en train de disparaître, Saype se fait leur porte-voix, à l’invitation du mouvement United Voices, pour transmettre aux générations futures un puissant message de paix et de solidarité », ajoute-t-il.