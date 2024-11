Andelnans : la Necronomi’con revient en force les 12 et 13 avril 2025

Aurélien Portehaut, célèbre personnage de Kaamelott, sera à la Necronomi’con 2025. Il a été annoncé ce lundi 4 novembre par l’organisation, qui en a profité pour faire part des dates de l’événement : les 12 et le 13 avril.

Le comédien sera sur scène pour répondre aux questions du public et à son stand en dédicaces/photos, gratuitement, tout le week-end. Il a interprété Gauvain dans la série Kaamelott et dans le film “ Kaamelott : Premier Volet “, en 2021. La Necronomi’Con est une convention geek sur deux jours. Un salon consacré aux cultures populaires : autant pour les mangas, les jeux vidéo, la BD, le cinéma, les séries, le cosplay. C’est un festival adapté à tout âge, on peut venir entre amis, en famille, avec les enfants.