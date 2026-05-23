Amalgam : « La danse n’est pas du tout considérée comme un guest »

Niels – On a commencé d’abord en live. Nous avons senti l’envie de mettre ça sur un support audio et vidéo. Nous avons enregistré quatre titres en studio que nous avons ensuite filmés avec la danse par-dessus.

Mathis – La première partie a été la conception musicale. Nous avons recherché ce que nous voulions donner, ce que nous voulions faire comme style pour s’adapter à la danse. Notre danseur évolue et a de plus en plus de styles musicaux vastes.

Niels – Après ça a été assez rapide puisque nous avions déjà un set de 45 minutes. Nous avons sélectionné les quatre morceaux. Ceux qui nous semblaient les plus représentatifs de l’esthétique, où nous retrouvions le plus d’influences et d’instruments.