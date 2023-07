À Montbéliard, Anne a transformé sa maison en galerie d’art

La maison est une œuvre d’art en lui-même, où les pièces s’approprient d’un thème pour le faire vivre. Le salon Blanc, très zen, succède à la cuisine, qui allie modernité et tradition. Le métal de l’industrie se mélange au bois et à la vieille pierre. Dans le salon, l’ancienne affectation du lieu, une clinique vétérinaire, est encore visible grâce à la présence d’un scialytique. Au mur, les visages introspectifs et instinctifs – si ce n’est des autoportraits – de Lina Khei, l’énigmatique artiste montbéliardaise qui porte toujours le masque, toisent le curieux. « C’est une manière de se cacher et de se montrer en même temps », analyse Anne Deuker Girard. L’artiste expose une quarantaine de toiles.

À L’appARTement, le lieu et l’artiste se rencontrent dans un écho singulier ; ce lieu habité confère une âme à la galerie. Et ça se retranscrit sur les toiles. « Plus qu’une galerie, c’est un concept de lieu de vie », observe la propriétaire, baignée dans l’univers de l’artiste accueilli pendant plusieurs mois. Cela permet aussi de découvrir ou re-découvrir les toiles chaque jour, en fonction de la lumière ou de son moral. « Et quand je mange, je mange avec l’artiste », sourit Anne Deuker Girard. « L’appARTement est un espace de liberté, de respiration », poursuit celle qui organise des évènements pour créer des rencontres et susciter des performances, en mélangeant les arts. Cet accueil à domicile oblige aussi « à choisir des artistes que j’aime ». Car ils sont là au minimum trois mois. Et l’artiste doit avoir envie, lui, d’habiller l’espace.