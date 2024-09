À Belfort, une 10e année de TEDx à vivre cet automne

L’édition 2024 se divisera en deux temps. Le 17 octobre, un pré-TEDx est organisé. De jeunes entrepreneurs, des chefs d’entreprises, des artistes et d’autres personnalités locales seront invités à présenter leur activité, mais aussi à souffler comment « ils vivent l’attractivité régionale ». En gardant à l’esprit le thème et l’idée de « Comment je me suis réalisé pour préparer demain ? » Tout en déclinant l’ancrage local, en Bourgogne-Franche-Comté. L’événement est gratuit et ouvert à tous. Il se déroulera au Techn’hom, sans encore plus de précisions sur le lieu.

Ensuite suivra, le 22 novembre à l’Atria à Belfort, l’événement à part entière. On retrouvera 12 à 13 speakers, dont le Belfortain Pihpoh (lire ici), une sportive de haut niveau, une avocate en cybersécurité, une écrivaine syrienne qui a fui la guerre, le chef étoilé de l’étang du Moulin à Bonnétage, ou encore un docteur de l’institut Curie, spécialiste de la question de l’accompagnement en fin de vie. Mais pour Christian Arbez, « il ne faut pas venir pour un speaker en particulier. Un TEDx est un fil rouge, il faut venir l’esprit ouvert ». Les conférences seront suivies d’un troisième moment, L’After, qui vise « à partager ». Avec toujours le même esprit : « Mélanger des gens de différents horizons pour que naisse une nouvelle idée. »

Pour tous ces événements, les étudiants de l’Esta vont participer en tant que bénévoles à l’organisation. « Un moyen de peaufiner encore leur formation et leur permettre de se faire leur premier réseau », commentent les organisateurs.

À l’Atria, seules 600 places seront disponibles. D’autres éditions se sont déjà déroulées avec plus de 1 000 places. Mais la jauge réduite est un choix délibéré. Pour mettre plus l’accent sur le partage. Bon nombre de places ont déjà été vendues. Les participants seront dévoilés progressivement au cours des semaines qui viennent, par l’organisation. Le prix à payer : 60 euros. 25 euros pour les étudiants (voir ici).