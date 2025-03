À Belfort, participez au budget participatif 2025

Cette année, les Belfortains sont appelés à soumettre et affiner des projets liés au thème « sport et nature en ville », avec une enveloppe de 165 000 € à la clé pour le budget participatif 2025. Un premier atelier, organisé le 1er février, a rassemblé 70 participants et donné naissance à 40 propositions, parmi lesquelles un parcours vita, un « espace blabla » ou encore l’embellissement d’espaces verts. « Ce premier atelier a permis aux Belfortains de mieux comprendre le budget participatif, de faire émerger de nouvelles idées et d’apprécier l’échange ainsi que le travail collectif », souligne Rachel Horlacher, adjointe au maire chargée de la démocratie locale.