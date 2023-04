500 postes sont à pourvoir pour les Eurockéennes de Belfort 

Lors d’une conférence de presse vendredi 21 avril, Kem Lalot, programmateur des Eurockéennes, a annoncé le retour du groupe Chef & The Gang, qui était prévu l’an passé pour ouvrir les Eurockéennes mais qui a dû être annulé à cause de la tempête. Montée en gamme : Philippe Etchebest et son groupe joueront sur la grande scène le dimanche, avant le concert d’Indochine. Outre ce retour attendu, plusieurs nouveaux groupes ont été annoncés : le groupe Coach Party, choisi par Kem Lalot et le groupe Indochine lui-même. On retrouvera le coup de coeur du programmateur : The Haunted Youth, « un gros espoir de la scène belge. Un mélange de pop et d’indie rock.» Puis des groupes régionaux. Fallen Lillies, un quatuor féminin originaire de Montbéliard. Saverio, producteur et DJ belfortain.Aleister, également, passé par les Eurocks en 1995 et originaire du Territoire de Belfort. D’un peu plus loin, Sinaïve, trio strasbourgeois.