Ces Nord Comtois qui ont brillé à la coupe du monde de football

La coupe du monde de football est une invention comtoise. Jules Rimet est un dirigeant français né à Theuley en Haute-Saône. Il est le fondateur de la Fifa et de la coupe du monde. Les conditions de la première édition sont assez inédites. Rimet et ses collègues pensent à s’adresser à un pays européen pour l’organisation. Cependant, aucun État du Vieux Continent ne se positionne. Le coût de la compétition est élevé et le résultat est incertain. Par chance pour la FIFA, l’Uruguay, qui veut célébrer son centenaire d’indépendance, prend le risque d’organiser l’événement.

Les équipes européennes ne se déplacent guère. Il faut redoubler d’effort pour que Rimet réussisse à convaincre son pays d’envoyer une délégation par bateau. À l’époque, le ballon rond n’est pas encore professionnalisé. Les employeurs libèrent les ouvriers. Parmi eux, les Peugeot laissent partir quelques-uns de leurs salariés. Le voyage dure quinze jours environ. Selon l’hebdomadaire Football, en date du 24 juillet 1930 : « Le voyage s’est passé dans les meilleures conditions. […] Peu à peu, les Français se sont familiarisés avec la vie du bord et le voyage s’est sans qu’ils aperçoivent de sa durée. […] Les seuls qui ont eu à souffrir du mal de mer furent Lucien et Jean Laurent et Maschinot. Mattler fidèle à son patron, ne parlait toute la journée que des derniers succès de la Peugeot. » Ce témoignage est surprenant car seul les joueurs sochaliens sont atteints de mal de mer… Une manière de rappeler que les Doubistes sont les plus éloignés des terres peut-être.

André Maschinot est Valdoyen. Attaquant, il réalise l’essentiel de sa carrière dans des clubs locaux, comme Strasbourg par exemple. Il ne participe qu’à un seul match, une défaite de la France face à l’Argentine. Il ne connaît pas la carrière de la légende Étienne Mattler. Le Belfortain, solide défenseur, participe aux trois premières éditions de la coupe du monde. Il est le témoin des jeux géopolitiques mondiaux. Ainsi, en 1938, l’équipe d’Autriche déclare forfait quelques mois avant la compétition. La raison de ce retrait ? L’annexion du pays par l’Allemagne nazie.

Allié de l’Allemagne, l’Italie de Mussolini rencontre la France en quart de finale. Pour le régime fasciste, battre l’Hexagone, et plus largement remporter la compétition, est un vecteur de puissance. Le match du 12 juin 1938 a donc une valeur particulière. Mattler a fort à faire face aux offensives italiennes. Malgré toute sa détermination, le Belfortain ne peut empêcher l’élimination de son équipe. Quelques mois plus tard, une autre rencontre opposera Français et Italiens à Naples. Avant le match, les officiels italiens ne font pas jouer la Marseillaise. Cette situation provoque l’ire de Mattler qui se mettra à chanter l’hymne national dans une auberge après le match. Le Belfortain sera résistant pendant la Seconde Guerre mondiale avant de devenir entraineur après guerre. Il se reconvertit en occupant un tabac-bar à Bavilliers. Il décède en 1989.