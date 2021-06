Le podcast des Zart’Adophiles dans l’oeil de Stéphanie Durbic

Pendant 10 heures, Alisson, Emma, Soren, Alexis, Agatha, Lola, Kylian, Franck-Mario et Angel ont découvert l’univers des médias et des podcasts. Ils ont appréhendé les règles du journalisme. Ils ont exercé leur plume pour pouvoir construire, écrire et réaliser un podcast. Ils ont ensuite fait les reporters lors du concert de Zerolex trio, le 7 juin, au Moloco. Les élèves ont conçu ce programme avec la complicité d’Evelyne Bertoni, professeur de musique au collège d’Étupes, et Thibault Quartier, journaliste au Trois et animateur d’atelier d’éducation aux médias et à l’information. Stéphanie Durbic, avec sa sensibilité, a capté ces instants d’apprentissage. Ces rires. Ces questionnements. Ces réflexions. Et cette joie de construire ensemble.