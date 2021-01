[Zéro déchet] J’ai testé 3 objets de la salle de bain

En bambou, en hêtre, en blé, à tête interchangeable, les alternatives à la brosse à dents en plastique se font désormais nombreuses. Le plus difficile sera de tester ces différentes formes et adopter celle qui nous convient. L’idéal serait de ne plus générer de déchets et ne plus mettre ces brosses en bois à la poubelle, or tout le monde ne possède pas de compost ou de cheminée. Le fait de ne plus choisir le plastique est un acte conscient en soi ; pour rappel, le plastique est issu du pétrole, une ressource épuisable et polluante. Le bois, lui, est une matière renouvelable et biodégradable.

Sa qualité de brossage est identique, son usage dans le temps tient les 3 mois recommandés et son coût devient de plus en plus abordable. Et un atout futile, mais néanmoins agréable : les brosses à dents en matière biosourcée telle que le bois, sont plus esthétiques !