[Loisirs] Les lectures de l’été

La permaculture, c’est une pratique qui se répand dans nos potagers. Ce guide en explore les bases comme la culture en butte, le paillage, le compost, l’association des plants. Et offre aussi une fiche détaillée sur les légumes les plus répandus, explicitant comment les cultiver et les récolter. Chaque fiche contient une grille des semis et récoltes, des indications sur la hauteur et la distanciation, sur l’ensoleillement afin d’avoir un potager plus vigoureux et fructueux et met aussi à l’honneur des cultures méconnues comme le métulon ou la poirée.

Dans ce livre, on nous présente aussi les engrais verts : ces plantes à faire pousser puis à remettre au sol pour l’enrichir, telles que la phacélie, la moutarde, la luzerne ou comment fabriquer son purin d’ortie. Cet ouvrage est une mine d’or -vert- !