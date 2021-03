[Loisirs] J’ai testé, en famille, une sortie 1, 2, 3 Nature !

Bottes en caoutchouc aux pieds, parkas et bonnets bien vissés, surveillant du coin de l’œil le ciel gorgé de pluie, nous attendons sur un parking en lisière de forêt notre guide et les autres inscrits. Ils arrivent et nous serons six en tout, guide inclus. Deux mamans, trois petites filles et une guide. Il y a de quoi sourire légèrement et se dire que la part féminine est joliment représentée et qu’il y a des petites filles qui s’intéressent plus aux grenouilles et à collectionner des bâtons qu’à rêver de princesses et de paillettes. Ce petit comité, en nombre restreint, aura un bel avantage : cela tiendra presque du cours particulier.