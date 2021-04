[Jardin] Pour ou contre avoir des poules ?

Le poulailler des grands-parents. Voilà un souvenir qui parlera à nombre d’entre nous. Récolter les œufs, en faire tomber un par terre, donner les restes du repas aux poules et peut-être même en caresser une. Posséder sa propre basse-cour revient à la mode. Cet effet est sans doute encouragé par l’épidémie de la covid et les confinements qui ont incité à un retour à la terre, à consommer local, à devenir plus autonome, notamment en alimentation… Avant d’accueillir des poulettes, cela demande préparation et réflexion, car posséder un poulailler a ses avantages et ses inconvénients, et comme toute adoption animale, ce n’est pas à prendre à la légère.