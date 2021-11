[Fait maison] Confectionner son baume au calendula

Le baume au calendula soigne autant les gerçures de l’hiver que les coups de soleil de l’été, l’eczéma des pollens de printemps que les griffures de l’automne.

Ses vertues réparatrices et apaisantes conviennent à tous, autant aux bébés et leurs petites fesses sensibles qu’aux tracas des adultes : cicatrices, callosités, brûlures, crevasses aux mains, piqûres d’insectes, acné, varices… Sans oublier nos animaux de compagnie : une truffe abîmée, un coussinet blessé et le baume aidera à cicatriser. D’autant que les autres ingrédients du baume, la cire d’abeille et la lanoline, créent un film protecteur qui va isoler les plaies de la terre, l’humidité, et empêcher que le bobo empire.