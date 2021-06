Concours d’éloquence, dans la poche de Yanis

Yanis Hadjaj, 17 ans, élève de Terminale MELEC (métiers de l’électricité) du lycée professionnel Denis-Diderot à Bavilliers a remporté le 1er prix du concours d’éloquence organisé par l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) et dont la remise du prix s’est tenue le jeudi 20 mai sur le site de Sévenans (90).

Yanis a présenté le sujet suivant : “Si tu devais dire à un enfant ce qu’est de vivre une belle vie, que lui dirais-tu ?” “Si ce sujet me tenait tant à cœur et résonnait en moi, c’est parce que justement j’avais ma propre perception du bonheur et que je souhaitais en partager le point de vue”, explique Yanis. “Je ne m’attendais pas spécialement à gagner donc j’ai été surpris, mais heureux d’avoir obtenu la première place”, poursuis-t-il.

Pour obtenir cette place, le lycéen s’est beaucoup entraîné, d’abord oralement avec un étudiant de l’UTBM venu coacher les élèves pour s’exprimer avec éloquence, puis devant un public. “J’ai rédigé mon texte en 3 heures », raconte Yanis Hadjaj.

Une bonne expérience pour Yanis qui ne manquera pas de recommencer si une occasion similaire se représente. Yanis donne comme conseil de parler avec son cœur plutôt qu’avec sa tête et surtout de rester soi-même. Le lycée Denis Diderot est fier de son élève.