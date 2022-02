[EMI] E2Cast – Via Danse

Cinq stagiaires de l’école de la 2e Chance Nord Franche-Comté, à Belfort, ont réalisé un podcast sur le centre chorégraphique national (CCN) Bourgogne-Franche-Comté à Belfort, Via Danse. Noméie et Pierre ont parlé de l’organisation de la structure avec Sophie, assistante de direction. Ibrahima et Hedy ont rencontré Tifany, régisseuse lumière. Et Sarah et Hedy ont découvert l’action culturelle grâce à Angélique et Géraldine.