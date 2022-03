Six stagiaires de l’école de la 2e Chance Nord Franche-Comté, à Belfort, ont réalisé un podcast sur les Eurockéennes de Belfort. Tristan et Clément ont parlé de la communication du festival avec Hervé et Kathlyne. Faustin et Thomas ont rencontré Frédéric Adam, pour évoquer la billetterie et le budget du festival. Et Selin et Ibrahima ont découvert les subtilités de l’organisation d’un tel évènement avec un entretien de Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes de Belfort.