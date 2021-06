Ce roman écrit par Laëtitia Colombani, publié en juin 2018, s’intitule La Tresse. Ce livre représente trois personnages. Smita habite en Inde, Guilia en Sicile et Sarah au Canada. Cette histoire parle de trois parcours différents avec des cheveux. Smita donne ses cheveux, Guilia fait des tresses et Sarah porte des perruques.

Ce livre est intéressant car les histoires sont authentiques. Ce roman m’a montré à quel point j’avais de la chance au niveau de la santé comme au niveau financier. Ce qui m’a fait apprécier le roman, c’est que ça a l’air d’être une histoire vraie. Par contre, ce que je n’ai pas aimé se trouve dans la compréhension du texte. Si on ne m’avait pas dit que les 3 histoires formaient une tresse je n’aurais jamais remarqué.

Nous recommandons la lecture de ce roman à ceux qui sont dans une mauvaise passe dans leur vie et à ceux qui sont dans le désespoir. Une manière de ils se rendre compte qu’il y a toujours plus grave. Même dans une mauvaise passe, on peut toujours réussir à vaincre : restez déterminés !