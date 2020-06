Les trois bons plans des conquérantes #1

Une idée de balade familiale sans grande difficulté et qui offre de chouettes paysages ? C’est ce qu’on vous propose aujourd’hui au pied du ballon d’Alsace. En partant du petit village de Sewen (Le topo de la randonnée est accessible ici ou à télécharger ci-dessous), vous allez arpenter pendant un peu moins de 7 kilomètres les sentiers qui vous mèneront au lac d’Alfeld.

Rapidement après le village, vous allez vous retrouver en forêt, en train de longer le lac de Sewen. Un sentier parfaitement sécurisé, assez large, ce qui est agréable lorsqu’on se promène à plusieurs, en famille par exemple.

Le sous bois est très agréable avec un ruisseau qui va vous accompagner, il y a même une cascade qui offre un spot assez sympathique pour s’arrêter pique niquer ou se poser au bord de l’eau.

En continuant un peu plus, on arrive au lac de d’Alfeld et son ambiance toujours aussi mystique, toujours enclavé dans ses montagnes vosgiennes qui lui donnent ce côté sombre et selon la météo, une couleur émeraude ou verte foncée propre à lui.

Libre à vous d’en faire le tour (comptez une heure et demi) ou de faire demi tour pour revenir sur Sewen.

Vous pouvez aussi vous arrêter à l’auberge pour prendre un encas ou boire une boisson rafraîchissante.

Cette rando fait environ 2h, accessible au plus grand nombre (pas de poussettes ni de fauteuil roulant). Pas la peine d’être un randonneur aguerri pour profiter de notre belle région !