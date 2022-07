Les coups de coeur d’À La Conquête de l’Est #9

Il fait chaud alors on file en forêt se balader et prendre le frais ! On va dire que ce n’est pas ce qui manque autour de chez nous mais aujourd’hui, je vous emmène dans un coin de Franche Comté qui mérite d’être bien plus connu : le val de Cusance.

Et surtout sa magnifique source Bleue, aussi mystérieuse qu’hypnotisante ! Quelle merveille de la nature ces sources bleues, on a de la chance d’en avoir au moins 3 dans notre région !

Il y a une randonnée que j’ai beaucoup aimé : elle part d’en face des restaurants et on suivra le balisage jaune-bleu, aucun risque de se perdre ! La randonnée nous emmènera à la charmante petite chapelle Saint-Erminfroid qui domine cette jolie vallée, on grimpera ensuite à travers des sous bois, des chemins forestiers, un joli petit village.

Des magnifiques points de vue jalonnent la randonnée et on finit par longer un ancien torrent qui montre des vestiges rocheux.

La rando fait 13km, un peu de dénivelé mais rien d’insurmontable !

> Lien de la rando : https://www.visorando.com/ randonnee-le-val-du-cusancin/