[Confinement] Les bons plans des conquérantes pour soutenir les producteurs et commerces locaux #1

Mocafé, c’est ce style d’endroit où une fois la porte poussée, on a plus envie d’en partir. Et si on est venu acheter qu’un paquet de café, bon courage pour ne pas repartir avec beaucoup plus 😉 Alice est fille de torréfacteurs donc déjà, elle sait de quoi elle cause mais surtout, c’est une vraie passionnée qui n’hésite pas encore après des années de pratique, d’aller se former, s’informer sur de nouvelles pratiques ou méthodes de torréfactions pour ses clients.

Elle aime les conseiller, que ce soit pour l’acquisition d’une cafetière particulière ou pour trouver l’arôme idéal pour vos petit déjeuners. Et pour ceux qui n’aime pas le café comme moi, il y a tout ce qu’il faut en termes de thés, on ne peut que trouver son bonheur dans cette petite boutique aux airs d’antan. Un rayon épicerie fine parfait le rendez-vous des gourmands.

À l’heure du confinement, où les températures baissent, où la grisaille se fait sentir, rien de mieux que d’aider cette petite boutique indépendante pour se réchauffer au coin du feu à la maison. Chocolat chaud, tisane réconfortante et petits gâteaux, vous trouverez tout sur leur site, à commander et soit à venir retirer au magasin en prenant rdv ou en livraison à votre domicile.